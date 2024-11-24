За минувшие сутки произошло 227 боевых столкновений. Наибольше враг атакует в района Курахового и Покровска, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Где продолжаются бои
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.
Враг атакует возле Старицы: смотрите на карте
На Купянском направлении оккупанты провели 12 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.
Агрессор штурмует возле Синьковки: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов.
Противник пытался продвинуться возле Ямполовки: смотрите на карте
На Северском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.
Россияне провели штурм возле Белогоровки: смотрите на карте
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 3 раза в районах Ступочек и Часового Яра.
Противник атаковал в районе Часового Яра: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.
Оккупанты штурмуют Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боестолкновений была вблизи Даченского. Враг активно использовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
Большое количество боев возле Даченского: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки.
Ситуация вокруг Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Большой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.
Россияне штурмуют в районе Новодаровки: смотрите на карте
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Приднепровском направлении 5 раз без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.
Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по позициям наших воинов 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Deep State, враг имеет продвижение в 12 населенных пунктах в Курской области.