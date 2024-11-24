За минулу добу сталося 227 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував у районі Курахового і Покровська, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де тривають бої

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.

Ворог атакує біля Стариці: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку окупанти провели 12 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.

Агресор штурмує біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.

Противник намагався просунутися біля Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки.

Росіяни провели штурм біля Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували 3 рази у районах Ступочок та Часового Яру.

Противник атакував у районі Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька.

Окупанти штурмують Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

Велика кількість боїв біля Даченського: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

Ситуація навколо Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

Росіяни штурмують у районі Новодарівки: дивіться на карті

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку 5 разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.

Триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За даними Deep State, ворог має просування у 12 населених пунктах на Курщині.