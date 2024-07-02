Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке 2 июля.

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Сырский рассказал, где самая тяжелая ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.

Прежде всего хочу выразить благодарность солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые несут чуть ли не весь груз активных боев,

– написал он.

По его словам, везде продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад добавилось Торецкое направление, где воины 95 десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника.

Он отметил, что до сих пор сложной остается обстановка на Покровском направлении. Оккупационные войска, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провели замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжили наступательные действия.

Несмотря на то, что враг несет высокие потери в бронетехнике, он продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами FPV-дронов.

Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась,

– отметил Сырский.

Главнокомандующий Сил обороны отметил, что цель его работы по-прежнему заключается в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрение его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказание действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий.

По его словам, сейчас основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими.

Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника. В то же время на нашей стороне преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, а также мастерство операторов, которые их применяют.

"Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", – написал он.

Сырский отметил, что после приезда приступили к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил, что даст нам определенные преимущества в оперативности и качестве оказания медицинской помощи.

Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих по действиям в условиях полного господства дронов на поле боя. Кроме этого, спланирована очередная встреча с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом в вопросах применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия.

Спасибо каждому воину за стойкость, мужество и сверхусилия, которые они прилагают для выполнения боевых задач и приближения нашей Победы,

– резюмировал Главнокомандующий ВСУ.