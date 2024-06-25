Главнокомандующий ВСУ на встрече отметил, что жизнь украинских бойцов – это высшая ценность, поэтому важно делать все возможное, чтобы сохранить его. В общем, количество потерь, по словам Сырского, зависит от нескольких факторов.

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Сырский обсудил с военными, как уменьшить потери

Сырский провел встречу, на которой обсудили факторы, влияющие на потери во время боевых действий. В дискуссии приняли участие командиры, ответственные за индивидуальную и коллективную подготовку в ВСУ, представители учебных и рекрутинговых центров, командование Медицинских сил, боевые медики, волонтеры и общественные деятели.

Так, главком ВСУ отметил, что сохранение жизни воинов – ключевой приоритет, поэтому сейчас определили 3 направления, чтобы уменьшить потери среди украинских защитников:

Качественная подготовка бойцов, ведь, по мнению Сырского, обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки.

Эффективная медицинская помощь. Сырский объяснил, что важно оказывать медицинскую помощь раненым непосредственно на поле боя, а также вовремя и максимально безопасно проводить эвакуацию, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Главнокомандующий добавил, что также сверхважно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками

Развитие технологического преимущества – говорится о максимальном обеспечении Сил обороны Украины современными беспилотными системами различных модификаций и разработка роботизированных платформ.

Сырский провел встречу с военными: смотрите видео

Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных,

– отметил в итоге Сырский.

Как отметил Сырский, на практике они должны воплотиться в виде универсальной системы для каждого подразделения.