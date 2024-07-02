Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 2 липня.

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Сирський розповів, де найважча ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

Насамперед хочу висловити вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв,

– написав він.

За його словами, скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника.

Він зазначив, що досі складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Окупаційні війська, ставлячи за мету прорив нашої оборони, вкотре провели заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжили наступальні дії.

Попри те, що ворог зазнає високих втрат у бронетехніці, він продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів.

Незважаючи на посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася,

– зазначив Сирський.

Головнокомандувач Сил оборони зазначив, що мета його роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій.

За його словами, зараз основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.

Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують.

"Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", – написав він.

Сирський зауважив, що після приїзду приступили до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою. Крім цього, спланована чергова зустріч з командирами підрозділів БпЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.

Дякую кожному воїну за стійкість, мужність і надзусилля, які вони докладають для виконання бойових завдань та наближають нашу Перемогу,

– резюмував Головнокомандувач ЗСУ.