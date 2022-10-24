С красной дорожкой не встречали, – Буданов назвал местонахождение Медведчука

Во время исторического обмена пленными, в рамках которого вернулось 215 наших защитников, России отдали Виктора Медведчука. О том, где находится кум Путина, рассказал Кирилл Буданов.

Как сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны в интервью, сначала Медведчук был доставлен в Анкару, а уже оттуда – в Россию.

Важно Медведчук "стоит" 5 миллиардов долларов: почему он так нужен Путину

По словам Буданова, нужно поднять материалы, чтобы вспомнить, где сейчас находится кум Путина.

С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Его точно привезли в Москву. Я знаю, что к нему было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические,

– отметил Буданов.

Журналист предположил, что Путина интересует вопрос денег, которые он вливал в своего кума, чтобы тот создавал в Украине основу для будущей оккупации. В ответ на это Буданов засмеялся.

"Где деньги?" – вопрос же привычный. Поэтому, если вы думаете, что у меня должна как-то болеть голова о том, что с него там спросят и кому он что будет отписывать – мне безразлично абсолютно", – добавил он.

Путин лично настоял на обмене Медведчука

В сентябре состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого освободить удалось многих защитников "Азовстали". Оказалось, что решение отдать более 200 украинцев за одного Медведчука и щепотку оккупантов было прямым приказом Путина.

Источники The Washington Post сообщают, что ФСБ России была категорически против такого неравноценного обмена. Там понимали, что население России воспримет такую новость, как проявление слабости.

Что следует знать об обмене пленными

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой удалось вернуть 215 украинских защитников и защитниц. В рамках обмена удалось освободить и 5 боевых командиров.

Всех украинских героев обменяли на 55 российских оккупантов и кума Путина.

Любопытно, что условия обмена предполагают, что боевые командиры до конца войны будут находиться под протекцией Реджепа Эрдогана и не будут выезжать за пределы Турции.

Достойно внимания – Подоляк рассказал, что с Медведчуком сделают в России: смотрите видео