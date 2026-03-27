Испанский вояж "Юзика": как депутат Корявченков уехал из Украины сразу после допроса в НАБУ
- Юрий Корявченков, депутат от "Слуги народа", уехал в Испанию после допроса в НАБУ.
- Он утверждает, что находится в отпуске за свой счет и регулярно участвует в заседаниях парламента и голосует.
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, также известный как "Юзик", в течение последних месяцев несколько раз ездил в Испанию. Парламентарий выехал за границу на следующий день после допроса в НАБУ.
Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".
Где сейчас Юрий Корявченков?
Юрия Корявченкова заметили на испанском побережье Коста-Брава: именно там, согласно электронной декларации, с начала полномасштабного вторжения живет его семья.
В декабре 2025 года, после расследований НАБУ и САП, появились данные о возможных неофициальных выплатах некоторым депутатам в "конвертах". Следствие указывает, что такие деньги могли передаваться в офисе бизнесмена и нардепа Юрия Киселя. В рамках дела несколько депутатов получили подозрения, а Юрий Корявченков, по информации правоохранителей, накануне покинул Украину.
Согласно расследованию, 13 марта Корявченков пришел на допрос в НАБУ, а уже на следующий день пересек границу Украины через пункт пропуска "Краковец". После этого его несколько раз замечали в Испании, в частности в городе Бланес недалеко от Барселоны.
Сам Корявченков подтвердил журналистам, что находится в отпуске за свой счет и отметил, что такая форма выезда за границу является законной. Он также заявил, что регулярно посещает заседания парламента и голосует.
Если исследовать страницу депутата в соцсетях, то в последние месяцы Корявченков участвует в заседаниях парламентского комитета в основном онлайн и преимущественно с загаром на лице,
– отмечают в "Украинской правде".
Во время разговора с журналистами парламентарий отказался комментировать возможную причастность к делу о выплатах в "конвертах", а также не уточнил свой статус в расследовании.
Что известно о разоблачении НАБУ?
27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили народные депутаты. В ходе расследования обнаружили, что участники группы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.
В то же время в САП заявили, что сотрудники Управления госохраны препятствуют следственным действиям НАБУ в комитетах Верховной Рады.
Тогда СМИ сообщили, что подозреваемыми по делу являются нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель (в то же время этот круг может быть больше). Всем троим сообщили о подозрениях.