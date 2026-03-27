Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Где сейчас Юрий Корявченков?

Юрия Корявченкова заметили на испанском побережье Коста-Брава: именно там, согласно электронной декларации, с начала полномасштабного вторжения живет его семья.

В декабре 2025 года, после расследований НАБУ и САП, появились данные о возможных неофициальных выплатах некоторым депутатам в "конвертах". Следствие указывает, что такие деньги могли передаваться в офисе бизнесмена и нардепа Юрия Киселя. В рамках дела несколько депутатов получили подозрения, а Юрий Корявченков, по информации правоохранителей, накануне покинул Украину.

Согласно расследованию, 13 марта Корявченков пришел на допрос в НАБУ, а уже на следующий день пересек границу Украины через пункт пропуска "Краковец". После этого его несколько раз замечали в Испании, в частности в городе Бланес недалеко от Барселоны.

Сам Корявченков подтвердил журналистам, что находится в отпуске за свой счет и отметил, что такая форма выезда за границу является законной. Он также заявил, что регулярно посещает заседания парламента и голосует.

Если исследовать страницу депутата в соцсетях, то в последние месяцы Корявченков участвует в заседаниях парламентского комитета в основном онлайн и преимущественно с загаром на лице,

– отмечают в "Украинской правде".

Во время разговора с журналистами парламентарий отказался комментировать возможную причастность к делу о выплатах в "конвертах", а также не уточнил свой статус в расследовании.

Что известно о разоблачении НАБУ?