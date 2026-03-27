Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".
Де зараз Юрій Корявченков?
Юрія Корявченкова помітили на іспанському узбережжі Коста-Брава: саме там, відповідно до електронної декларації, від початку повномасштабного вторгнення мешкає його родина.
У грудні 2025 року, після розслідувань НАБУ та САП, з'явилися дані про можливі неофіційні виплати деяким депутатам у "конвертах". Слідство вказує, що такі гроші могли передаватися в офісі бізнесмена і нардепа Юрія Кісєля. У межах справи кілька депутатів отримали підозри, а Юрій Корявченков, за інформацією правоохоронців, напередодні покинув Україну.
Згідно з розслідуванням, 13 березня Корявченков прийшов на допит у НАБУ, а вже наступного дня перетнув кордон України через пункт пропуску "Краківець". Після цього його кілька разів помічали в Іспанії, зокрема в місті Бланес неподалік Барселони.
Сам Корявченков підтвердив журналістам, що перебуває у відпустці за власний рахунок та наголосив, що така форма виїзду за кордон є законною. Він також заявив, що регулярно відвідує засідання парламенту та голосує.
Якщо дослідити сторінку депутата в соцмережах, то останніми місяцями Корявченков бере участь у засіданнях парламентського комітету здебільшого онлайн і переважно із засмагою на обличчі,
– зазначають в "Українській правді".
Під час розмови з журналістами парламентар відмовився коментувати можливу причетність до справи про виплати в "конвертах", а також не уточнив свій статус у розслідуванні.
Що відомо про викриття НАБУ?
27 грудня НАБУ й САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до якої входили народні депутати. Упродовж розслідування виявили, що учасники групи систематично отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.
Водночас у САП заявили, що співробітники Управління держохорони перешкоджають слідчим діям НАБУ у комітетах Верховної Ради.
Тоді ЗМІ повідомили, що підозрюваними у справі є нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль (водночас це коло може бути більшим). Усім трьом повідомили про підозри.