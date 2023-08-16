Жена сына Оксаны Марченко Екатерина Чернышук опубликовала фото из магазина, расположенного недалеко от Кремля
Смотрите также Предатель Медведчук судится в Украине: борется за право быть "адвокатом"
Невестка Медведчука нашлась в Москве
Журналист Максим Савчук сообщил, что Чернышук была замечена в роскошном бутике в Москве.
На свою аватарку в телеграмме она поставила фото из магазина, интерьер которого легко нашли с помощью поиска в Google.
В платье модного бренда D&G женщина посетила магазин элитной одежды Julitoo – в нескольких кварталах от Кремля, то есть в самом центре Москвы. Фон на фото схож с интерьером этого магазина.
Ранее журналисты обнаружили, что дочь Медведчука тоже учится в Москве.
Где живет крестница Путина
- Дарья Медведчук сейчас учится в Москве. Журналисты узнали об этом из приказа о ее зачислении на факультет "Высшая школа бизнеса" Высшей школы экономики от 31 августа 2021 года, опубликованного на сайте ВУЗа.
- Интересно, что ее причислили к ВШЭ по особой процедуре для иностранцев. Этот способ поступления дает возможность иностранным гражданам не сдавать ЕГЭ – вместо него нужно сдать внутренние вступительные экзамены вуза.
- Учится Дарья тоже довольно "успешно". Университет дважды пытался отчислить ее, однако из-за давления и угроз таки оставил крестницу Путина в стенах вуза. Теперь она просто занимает последнее место в рейтинге успеваемости студентов.
- Ее мать Оксана Марченко, по данным СМИ, тоже находится в Москве.