Жена сына Оксаны Марченко Екатерина Чернышук опубликовала фото из магазина, расположенного недалеко от Кремля

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Невестка Медведчука нашлась в Москве

Журналист Максим Савчук сообщил, что Чернышук была замечена в роскошном бутике в Москве.

На свою аватарку в телеграмме она поставила фото из магазина, интерьер которого легко нашли с помощью поиска в Google.

В платье модного бренда D&G женщина посетила магазин элитной одежды Julitoo – в нескольких кварталах от Кремля, то есть в самом центре Москвы. Фон на фото схож с интерьером этого магазина.

Ранее журналисты обнаружили, что дочь Медведчука тоже учится в Москве.

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