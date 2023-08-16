Дружина сина Оксани Марченко Катерина Чернишук опублікувала фото з магазина, який розташований недалеко від Кремля

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Невістка Медведчука знайшлася у Москві

Журналіст Максим Савчук повідомив, що Чернишук була помічена у розкішному бутику в Москві.

На свою аватарку в телеграмі вона поставила фото з магазину, інтер'єр якого легко знайшли за допомогою пошуку в Google.

У сукні модного бренду D&G жінка відвідала магазин елітного одягу Julitoo – за декілька кварталів від Кремля, тобто в самому центрі Москви. Фон на фото ідентичний з інтер'єром цього магазину.

Раніше журналісти виявили, що дочка Медведчука також навчається у Москві.

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