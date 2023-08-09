Про це повідомив адвокат Роман Титикало, який і подавав скаргу на позбавлення Медведчука права бути адвокатом. Оскаржувати рішення він збирається у Київському окружному адміністративному суді, передає 24 Канал.

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Медведчук буде судитися в Україні

Зрадник Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю. Захищати інтереси кума Путіна буде адвокат Олексій Калінніков.

Як заявив Титикало, позов Медведчука не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Проте є кілька варіантів розвитку подій. Титикало припускає, що зрадник може домогтися й позитивного рішення, адже він має зв'язки в Україні.

Враховуючи, що Медведчук має зв'язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах – я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на росіян. У своїх поясненнях, які Медведчук подавав до КДКА, він обґрунтовував мотиви подачі скарги й відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов'язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його політичні погляди,

– заявив Титикало.

Він також наголосив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, але за позовом Медведчука "все дуже оперативно".



Позов Медведчука до суду / Скриншот Романа Титикало

Рух "Чесно" заявив, що адвокат Калінніков неодноразово у суді захищав інтереси зрадників. Ба більше, він – викладач у Вищій школі адвокатури НААУ, яку, своєю чергою, багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

До прикладу, Калінніков захищав зрадника-втікача Віктора Пшонку. Також він представляв інтереси друкарні "Новий світ", яка видала декілька книг зрадника Віктора Януковича і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар – майже 16,5 мільйонів гривень.

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