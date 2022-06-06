Где и как содержат российских военнопленных в Украине: Малюська рассказал детали

За более чем 100 дней широкомасштабной войны ВСУ взяли в плен много российских военных. С ними на территории Украины обращаются исключительно в соответствии с международными конвенциями.

Министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона единственных новостей рассказал, где именно и как содержат пленных россиян в Украине. 24 канал передает детали.

Читайте также Мы должны быть готовы, – литовский журналист о возможном нападении России на страны Балтии

Условия содержания пленных россиян в Украине

Денис Малюска 6 июня вернулся из Запорожья , где лично проверил условия содержания взятых в плен российских захватчиков. Вместе с тем, по словам министра, военнопленные россияне находятся не только в этом городе, а разбросаны чуть ли не по всей территории Украины.

Был создан специальный лагерь для военнопленных на Западе Украины, где содержатся те, в отношении которых нет близких ожиданий обмена. Что касается военнопленных, которых только что захватили, или которых вскоре планируют обменять – они разбросаны по учреждениям Министерства юстиции, практически по всей территории Украины,

– объяснил Малыш.

Чиновник отметил, что наше государство работает в полном соответствии с Женевскими конвенциями. Поэтому российские военнопленные на территории Украины удерживаются на должном уровне – ничего лишнего им не предоставляется , впрочем, обеспечивается все необходимое по стандартам международных договоров.

На содержание одного российского военнопленного Украина ежемесячно тратит около. В эту сумму не входит медицинская помощь и лекарства. Кроме того, не учтены зарплаты персонала, который охраняет и обслуживает этих пленников.

То есть это уровень немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного – немного лучше питание и средства личной гигиены,

– уточнил Малыш.

Чиновник также заверил, что всем российским военнопленным в Украине гарантирован полный доступ Красного креста . По его словам, фактически со всеми взятыми в плен россиянами в Запорожье общались представители этой организации - пока не разговаривали только "свежие" военнопленные.

"Задача минимум - содержать так, чтобы никто потом не мог утверждать, что мы кого-то там пытаем или ненадлежаще удерживаем, или совершаем военные преступления против них - таких опасений нет, все на стандартном уровне. Ключевое - это, прежде всего, наш обменный фонд , чтобы наших воинов забрать из плена.Не хочется, чтобы мы "тригнули" процесс плохого обращения с нашими военнопленными - украинцами, которые находятся у россиян", - добавил Малюска.

Как Россия удерживает украинских военнопленных

Из той информации, которая есть в Малиске, условия содержания украинских военнопленных россиянами – разные . Есть те, в отношении которых обеспечено "стабильно нейтральное" отношение, они содержатся в переполненных следственных изоляторах, но в условиях войны, по словам чиновника, это более или менее удовлетворительные условия.

Но есть и те, кто возвращается из обменов, в отношении которых были применены и пытки, и ненадлежащее отношение – об этом неоднократно говорили наши правозащитники, правоохранители, и здесь нужно реагировать и возбуждать уголовное производство по ненадлежащему содержанию.

– подчеркнул министр.

Вместе с тем, чиновник добавил, что Украина – это цивилизованная страна, в отличие от варваров на территории России. И цивилизация всегда "обязана держать себя в руках ", не позволять себе того, чего позволяют россияне. "У нас другая страна, мы – Европа", – подытожил Малуска.

Вас может заинтересовать – в "мясорубку" Северодонецкие россияне бросают мужчин с ОРДЛО: смотрите видео