Украинцы любят праздновать по-домашнему

Праздничную ночь в домашней атмосфере проведут 89% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса.

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В кафе и ресторанах будут праздновать Новый год 2% населения. Кстати, это больше, чем в прошлом году. Так как 2021 год в ресторанах встретили всего 0,5% украинцев. Вероятно, это связано с карантином и пандемией коронавируса.

Еще по 2% опрошенных будут праздновать возле главной елки города и в путешествии по Украине.

Какие подарки будут дарить родным и близким на зимние праздники

29% украинцев будут дарить близким косметику,

27% – игрушки и детские вещи,

24% – предметы декора, сувениры,

21% – одежду,

18% – гаджеты,

16% - алкоголь,

15% – готовые наборы подарков,

12% – чай и кофе,

12% – украшения.

Интересно! По данным опроса фонда Демократических инициатив имени Илька Кучерива, 67% украинцев празднуют Рождество по юлианскому календарю, то есть 7 января. 25 декабря рождение Иисуса Христа отмечают всего 3% населения. В то же время 21% празднуют дважды.

Что известно об опросе Исследование проводилось в ноябре 2021 года. В нем приняли участие 1 000 украинцев в возрасте 18 – 55 лет, которые проживают в городах и поселках городского типа. Метод: онлайн-опрос (проникновение интернета в этой группе – 84%). Квотная выборка – по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта. Исследование провели по инициативе и финансированию Kantar Украина.

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