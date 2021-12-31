Українці люблять святкувати по-домашньому
Святкову ніч в домашній атмосфері проведуть 89% українців. Про це мовиться у результатах опитування.
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У кафе та ресторанах святкуватимуть Новий рік 2% населення. До речі, це більше, аніж минулого року. Адже 2021 рік у ресторанах зустріли лише 0,5% українців. Ймовірно, це пов'язано з карантином та пандемією коронавірусу.
Ще по 2% опитаних святкуватимуть біля головної ялинки міста та у подорожі Україною.
Які подарунки даруватимуть рідним та близьким на зимові свята
- 29% українці даруватимуть близьким косметику,
- 27% – іграшки та дитячі речі,
- 24% – предмети декору, сувеніри,
- 21% – одяг,
- 18% – гаджети,
- 16% – алкоголь,
- 15% – готові набори подарунків,
- 12% – чай та каву,
- 12% – прикраси.
Що відомо про опитуванняДослідження проводили у листопаді 2021 року. У ньому взяли участь 1000 українців віком 18 – 55 років, які проживають у містах та селищах міського типу. Метод: онлайн-опитування (проникнення інтернету в цій групі – 84%). Квотна вибірка – за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту. Дослідження провели за ініціативи та фінансування Kantar Україна.
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