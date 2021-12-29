Про це детальніше розповіли експерти торговельного майданчика Zakupki.Prom. Що саме в Україні закуповували у 2021 році та скільки на це потратили грошей – читайте далі.

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Скільки витрачали на ялинки

Загалом у 2021 році в системі Prozorro оголосили близько 100 конкурентних закупівель ялинок, а також послуг, пов'язаних з їхнім встановленням. Мовиться про закупівлі, в яких передбачене проведення аукціону на зниження ціни.

Святкове дерево у Рівному виявилася однією із найдорожчих. Вона обійшлася місту аж у 3 мільйони гривень.

У Запоріжжі замовили написання сценарію для церемонії відкриття ялинки. Бюджет закупівлі склав 5 тисяч гривень,

Багато закупівель стосувалися послуг з охорони новорічної ялинки. У Львові на це виділили 61 тисячу гривень.

А от на демонтаж ялинок в різних частинах Маріуполя спрямують 110 тисяч гривень. Ця закупівля ще триває.



Головна ялинка міста Рівне / Фото "Рівне1"

Новорічні подарунки та ілюмінація

Перед новорічними та різдвяними святами активно скупляли подарункові набори із солодощами. Загалом таких закупівель було приблизно 800. Їхня загальна очікувана вартість сягає близько 200 – 250 мільйонів гривень. В Управлінні освіти Сєвєродонецька про закупівлю оголосили дуже заздалегідь – на початку липня.

Крім цього, у 2021 році провели близько 100 конкурентних закупівель святкових ілюмінацій та супутніх послуг. Обійшлося все це приблизно у 110 мільйонів. Цікаво ще й те, що майже половину цієї суми закладено на закупівлю ілюмінацій для того, щоб прикрасити Дніпро.

Інші закупівлі, пов'язані зі святами