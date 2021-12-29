Об этом подробнее рассказали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom. Что именно в Украине закупали в 2021 году и сколько на это потратили денег – читайте дальше.

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Сколько тратили на елки

В 2021 году в системе Prozorro объявили около 100 конкурентных закупок елок, а также услуг, связанных с их установкой. Речь идет о закупках, в которых предусмотрено проведение аукциона на снижение цены.

Праздничное дерево в Ровно оказалось одним из самых дорогих. Оно обошлось городу в 3 миллиона гривен.

В Запорожье заказали написание сценария для церемонии открытия елки. Бюджет закупки составил 5 тысяч гривен.

Многие закупки касались услуг по охране новогодней елки. Во Львове на это выделили 61 тысячу гривен.

А вот на демонтаж елок в разных частях Мариуполя направят 110 тысяч гривен. Эта закупка еще продолжается.

Главная елка города Ровно / Фото "Ровно1"

Новогодние подарки и иллюминация

Перед новогодними и рождественскими праздниками активно скупали подарочные наборы со сладостями. В общей сложности таких закупок было примерно 800. Их общая ожидаемая стоимость достигает около 200 – 250 миллионов гривен. В Управлении образования Северодонецка о закупке объявили очень заранее – в начале июля.

Кроме этого, в 2021 году было проведено около 100 конкурентных закупок праздничных иллюминаций и сопутствующих услуг. Обошлось все это примерно в 110 миллионов. Интересно еще и то, что почти половина этой суммы заложена на закупку иллюминаций для того, чтобы украсить Днепр.

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