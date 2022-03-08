Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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Где в Украине заработал гуманитарный корридок
По ее словам, гуманитарный коридор заработал по направлению Мариуполь – Запорожье. В частности, груз отправился в направлении Мариуполя через следующие населенные пункты:
- Орехов,
- Пологи,
- Бельманка,
- Розовка,
- Республика,
- Мангуш,
- Портовское.
Вышел гуманитарный груз, состоящий из восьми грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей,
– сказала Верещук.
Кого первыми вывезут из Мариуполя
Министр заверила, что прежде всего будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.
Груз состоит из воды, медикаментов, основных продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза – более 90 тонн.
"Наш гуманитарный груз едет в Мариуполь, и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя РФ", – добавила она.
Сумы также получили "зеленый коридор" и начали эвакуировать людей из разбомбленных территорий. Первая колонна автобусов уже отправилась из города, вторая отправится в 13:00. Подробности – читайте здесь.
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