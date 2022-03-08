Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у коментарях 24 каналу.
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Де в Україні запрацював гуманітарний коридок
За її словами гуманітарний коридор запрацював за напрямковм Маріуполь – Запоріжжя. Зокрема, вантаж відправилься у напрямку Маріуполя через такі населені пункти:
- Оріхів,
- Пологи,
- Бельманка,
- Розівка,
- Республіка,
- Мангуш,
- Портовське.
Вийшов гуманітарний вантаж, який складається з восьми вантажівок та понад 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають забрати людей,
– сказала Верещук.
Кого першими вивезуть з Маріуполя
Міністерка запевнила, що насамперед евакуйовуватимуть жінок, дітей та людей похилого віку.
Вантаж складається з води, медикаментів, основних продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу – понад 90 тонн.
"Наш гуманітрний вантаж прямує у Маріуполь, і ми розраховуємо на ті зобов'язання, які взяла на себе РФ", – додала вона.
До слова, Суми також отримали "зелений коридор" та почали евакуйовувати людей з розбомблених територій. Перша колона автобусів вже вирушила з міста, друга відправилься о 13:00. Деталі – читайте тут.
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