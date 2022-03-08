Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у коментарях 24 каналу.

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Де в Україні запрацював гуманітарний коридок

За її словами гуманітарний коридор запрацював за напрямковм Маріуполь – Запоріжжя. Зокрема, вантаж відправилься у напрямку Маріуполя через такі населені пункти:

Оріхів,

Пологи,

Бельманка,

Розівка,

Республіка,

Мангуш,

Портовське.

Вийшов гуманітарний вантаж, який складається з восьми вантажівок та понад 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають забрати людей,

– сказала Верещук.

Кого першими вивезуть з Маріуполя

Міністерка запевнила, що насамперед евакуйовуватимуть жінок, дітей та людей похилого віку.

Вантаж складається з води, медикаментів, основних продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу – понад 90 тонн.

"Наш гуманітрний вантаж прямує у Маріуполь, і ми розраховуємо на ті зобов'язання, які взяла на себе РФ", – додала вона.

До слова, Суми також отримали "зелений коридор" та почали евакуйовувати людей з розбомблених територій. Перша колона автобусів вже вирушила з міста, друга відправилься о 13:00. Деталі – читайте тут.

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