Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев, – Резников

Алексей Резников заявил, что Украина уже четвёртый день успешно борется против России. Армия, пограничники, медики, простые украинцы – все защищают родную землю. Зато планы агрессора проваливаются.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников написал в сети, что позади уже 3 суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир.

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Украина героически обороняется, у врага – провалы

Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что вместо этого видит другое – героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков – всех, кто исполняет свой долг.

"Я вижу тысячи и тысячи Граждан, которые взяли в руки оружие, стали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое Государство", – добавил Резников. Это видит весь мир.

Глава Минобороны отметил, что предстоит еще много испытаний. Однако теперь в победу украинцев верят не украинцы. Мир наконец-то решился бросить вызов Кремлю. "С каждым часом все больше людей отдают себе отчет, что нигде в Европе нет такой армии. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности", – отметил министр.

Он заверил, что "мрак отступит".

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