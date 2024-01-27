В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал еще одну важную цель для удара.
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Удары по критической инфраструктуре России
Роман Свитан отметил, что на заводе в Туапсе только 40% нефти, а остальные 60% в Новороссийске. То есть, большая половина российской нефти идет через их порт. Соответственно это военная цель, ведь там стоит Черноморский флот, которую нужно уничтожить.
Также там есть железнодорожный тоннель, который также нужно уничтожать,
– подчеркнул военный эксперт.
"Он обеспечивает порт и соответственно работает на военную структуру России. Как минимум, через порт Новороссийска идет основной поток военных грузов,– объяснил Свитан.
Продвижение ВСУ
Военный эксперт рассказал, что есть продвижение в районе Роботиного. Там ВСУ прошли километров на 15– это боевой радиус наших артиллерийских систем поражения. Так они бьют километров на 25, но стоят в 10 километрах от фронта.
Вот поэтому километров на 15 мы и прошли. Авиации не было, дальних ракет не было. Мы бы больше смогли прийти,
– рассказал Роман Свитан.
"Это правильное действие. Следующее действие – это расширение этого плацдарма. То, чем мы начали сейчас заниматься", – отметил эксперт.
Он добавил, что к западу и востоку нужно расширить и закрепить фланги. Километров с 20 у нас там должно быть, чтобы можно было двигаться дальше. Иначе можно попасть в капкан.
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