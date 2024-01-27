Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия". Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации и успехах наших защитников, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Таврическом направлении

Тарнавский отметил, что вторые сутки подряд российские захватчики проводят по 50 боевых столкновений. Кроме того, враг в течение семи суток нанес в операционной зоне ОСГВ "Таврия" 100 авиаударов. В основном это КАБы. Большинство из них российские захватчики сбросили на Донецкую область.

Вчера, 26 января, оккупанты нанесли 2 ракетных удара с С-300 по Мирнограду и Новогродовке. Также совершили 714 артобстрелов.

За эту неделю в плен сдались 15 захватчиков. Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, без учета беспилотников.

В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники. За прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БПЛА разных типов,

– отметил командующий.

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Россияне штурмуют и наступают в районе Вербового

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в эфире телемарафона рассказал, что вражеское войско усилило наступательные и штурмовые действия в районе Вербового на Мелитопольском направлении.

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Александр Штупун добавил, что ВСУ в сутки проводят на этом участке фронта около полусотни боевых столкновений.

Наши командиры на местах. Всегда при малейшей возможности улучшают наше тактическое положение. В общем оккупанты здесь достаточно активны, они значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий. Уже вторые сутки враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно,

– подчеркнул спикер.

Добавил, что оккупационные войска активны на всех участках Таврического направления, впрочем, интенсивность разная.