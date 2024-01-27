В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав ще одну важливу ціль для удару.
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Роман Світан зазначив, що на заводі в Туапсе тільки 40% нафти, а інші 60% в Новоросійську. Тобто більш ніж половина російської нафти йде через їх порт. Відповідно це військова ціль, адже там стоїть Чорноморський флот, який потрібно знищити.
Також там є залізничний тунель, який також треба знищувати,
– наголосив військовий експерт.
"Він забезпечує порт й відповідно працює на військову структуру Росії. Як мінімум, через порт Новоросійська йде основний потік військових вантажів", – пояснив Світан.
Просування ЗСУ
Військовий експерт розповів, що є просування в районі Роботиного. Там ЗСУ пройшли кілометрів на 15 – це бойовий радіус наших артилерійських систем ураження. Так вони б’ють кілометрів на 25, але стоять за 10 кілометрів від фронту.
Саме тому кілометрів на 15 ми й пройшли. Авіації не було, дальніх ракет не було. Ми б більше змогли прийти,
– розповів Роман Світан.
"Це правильна дія. Наступна дія – це розширення цього плацдарму. Те, чим ми почали зараз займатися", – зазначив експерт.
Він додав, що на захід й на схід потрібно розширити та закріпити фланги. Кілометрів з 20 у нас там повинно бути, щоб можна було рухатися далі. Інакше можна потрапити в капкан.
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