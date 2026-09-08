ВСУ продвигаются вперед, а Россия заявляет об "окружении": обзор ситуации на фронте от ISW

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что его войска в Украине якобы постоянно и неуклонно продвигаются вперед. Однако реальная обстановка на фронте свидетельствует об отсутствии успехов у оккупантов и о контратаках Сил обороны.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись или контратакуют на 4 направлениях.

Где продвигаются и контратакуют ВСУ?

Сумское направление

Украинские военные недавно продвинулись или удержали свои позиции на севере Сумской области. В частности, они удерживают позиции на север от Иволжанского, что на север от города Сумы. Это противоречит заявлениям российской стороны.

Силы обороны продвинулись на Сумском направлении / Карта ISW

Купянское направление

По данным источника, освещающего действия российской группировки "Запад", 7 сентября украинские военные контратаковали в районе Двуречной и Западного, оба населенных пункта расположены на север от Купянска.

По словам источника, россияне, вероятно, откладывают захват Купянска до весны 2027 года. Вероятно, на это решение повлияли успешные контратаки и продвижение украинских войск вблизи Купянска.

Славянское направление

Украинские военные удерживают позиции на юго-востоке и на юго-восток от Лимана, что противоречит заявлениям России.

Российские военные блогеры сообщают об украинских контратаках сразу на нескольких участках вокруг Лимана.

По данным российских источников, украинские силы контратакуют:

возле Ставков на север от Лимана и в направлении Заречного;

от Дробышево и Новоселовки в направлении Мирного и Колодязов;

продвигаются в направлении Ивановки, Ямполовки и Тернов;

а также наступают в направлении Новолюбовки со стороны Новомихайловки, Тернов и Ольговки.

В то же время украинский военный источник отмечает, что, хотя отдельные сообщения свидетельствуют об успехах ВСУ в районе Лимана, делать окончательные выводы о ситуации пока рано.

ВСУ контратакуют в районе Лимана / Карта ISW

Константиновское направление

Силы обороны недавно продвинулись к югу от Дружковки.

По данным геолокализованных снимков, опубликованных 30 августа, ВСУ продвинулись на северо-восток от Степановки, расположенной на юг от Дружковки, и удерживают позиции в самой Степановке.

Силы обороны продвинулись в районе Дружковки / Карта ISW

Ложь России об окружении ВСУ на севере Харьковской области

Украинский военный, действующий на Вовчанском направлении, 7 сентября заявил, что российские силы активизировали наступление. По его словам, оккупанты понимают, что осенью из-за уменьшения растительности их диверсионным группам будет сложнее скрываться от украинских дронов, а продвижение станет более затруднительным.

Между тем российские военные блогеры продолжают безосновательно заявлять о якобы окружении украинских войск между Волчанским и Великобурлукским направлениями. Эти утверждения не соответствуют имеющимся данным.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виктор Трегубов 7 сентября заявил, что российские силы даже не дошли до южных окраин Волчанска. По его словам, на Волчанском и Великобурлуцком направлениях россияне продвинулись лишь на 3 – 5 километров от международной границы.

Трегубов также отметил, что российские представители распространяют "совершенно странную информацию" о якобы захвате Белого Колодца на северо-восток от Харькова и Казачьей Лопани на севере города. По его словам, эти утверждения не соответствуют действительности.