К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Что означает прорыв Сил обороны на Купянском направлении?

Украинские военные зачистили около 2 квадратных километров лесной местности на юго-запад от Западного и продолжают продвижение на запад от Дворичной – оба населенных пункта расположены на север от Купянска.

Где продвинулись бойцы "Хартии": смотрите видео

Корпус опубликовал видео с геолокацией, на котором видно не менее 15–20 украинских военных, входящих в лес. Вероятно, в штурме участвовала пехотная группа численностью до взвода.

На видео видно, что бойцы свободно передвигаются по открытой местности. Это может свидетельствовать о том, что перед наступлением защитники обезвредили российские дроны в этом районе.

Ранее украинские военные заняли 7,5 квадратных километра лесополос на юго-запад от Дворичной и продвинулись к северной части Западного.

Также Силы обороны недавно нанесли удары по скоплениям российских военных, беспилотным наземным машинам, радарам, средствам радиоэлектронной борьбы, антеннам связи и ударным дронам типа "Молния" на Купянском направлении.

С 2025 года украинские и российские войска пытаются восстановить возможность маневрировать на поле боя. Недавние украинские контратаки, в частности на Купянском направлении, и подавление российской обороны с помощью дронов, вероятно, являются частью этих усилий,

– подытожили аналитики.

Какова ситуация на Купянском направлении?

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Бои продолжаются по обе стороны реки Оскол.

Украинские военные оттесняют россиян и сокращают площадь их плацдармов.

На западном берегу Оскола россиянам стало сложнее перебрасывать новые подразделения в Купянск. Они вынуждены двигаться узкой полосой вдоль реки, которую защитники держат под огневым контролем.

На восточном берегу российские войска пытаются продвигаться к Купянску-Вузловому. Враг использует дроны и небольшие группы пехоты, но Силы обороны сдерживают его продвижение.

Ситуация у Большого Бурлука остается стабильной. У россиян наблюдается лишь незначительное продвижение в лесополосах вблизи Артильного.