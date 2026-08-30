Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, добавив, что в то же время противник ищет любые лазейки, чтобы продвигаться небольшими группами.

Что происходит на западном берегу Оскола

Украинским военным удалось существенно оттеснить захватчиков на западном берегу реки Оскол и сузить их плацдарм. Это, как отметил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, создает для россиян колоссальные трудности при попытках ввести новые подразделения непосредственно в Купянск.

Теперь российские войска вынуждены перемещаться узкой полосой с севера на юг вдоль реки, что делает их удобной мишенью для огневого поражения Сил обороны. Защитники Украины постоянно держат этот маршрут под огневым контролем.

Там и раньше было непросто, сейчас будет совсем непросто,

– подчеркнул Виктор Трегубов.

Что происходит к востоку от Оскола

К востоку от реки противник пытается продвигаться в сторону Купянска-Узлового по центру украинского плацдарма. Враг активно применяет беспилотники и пытается заводить небольшие инфильтрационные группы, пользуясь тем, что логистика ВСУ подвергается ударам.

Украинская логистика на этом участке, по словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, находится под прицелом российских дронов, однако Силы обороны дают решительный отпор оккупантам. СОУ также направляют усилия на противодействие вражеским маневрам и уничтожение пехоты агрессора.

Что касается ситуации вокруг Великого Бурлука, то она остается стабильной, и угрозы нависания вражеских сил над ним пока не прогнозируется.

Единственное, что там изменилось за последнее время: украинские войска сократили площадь российского вторжения, но россияне вошли со стороны Артильного (немного западнее) и там заняли лесополосу в приграничной зоне. Однако это не очень большие продвижения, в основном они происходят за пределами населенных пунктов,

– сообщил Виктор Трегубов.

Где находится Великий Бурлук: смотрите на карте

Подробнее о ситуации на Харьковщине: смотрите в видео