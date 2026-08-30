Про це в етері 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, додавши, що водночас противник шукає будь-які шпаринки, аби просунутися малими групами.

Що відбувається на західному березі Осколу

Українським військовим вдалося суттєво потіснити загарбників на західному березі річки Оскіл та звузити їхній плацдарм. Це, як зазначив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, створює для росіян колосальні труднощі під час спроб заводити нові підрозділи безпосередньо у Куп'янськ.

Тепер російські війська змушені переміщатися вузькою смугою з півночі на південь вздовж річки, що робить їх зручною ціллю для вогневого ураження Сил оборони. Захисники України постійно тримають цей маршрут під вогневим контролем.

Там і раніше було непросто, зараз буде зовсім непросто,

– наголосив Віктор Трегубов.

Що відбувається на схід від Осколу

На схід від річки противник намагається рухатися в бік Куп'янська-Вузлового по центру українського плацдарму. Ворог активно застосовує безпілотники та пробує заводити малі інфільтраційні групи, користуючись тим, що логістика ЗСУ підпадає під ураження.

Українська логістика на цій ділянці, зі слів речника Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубова, перебуває під прицілом російських дронів, проте Сили оборони дають рішучу відсіч окупантам. СОУ також спрямовують зусилля на протидію ворожим маневрам та знищення піхоти агресора.

Щодо ситуації довкола Великого Бурлука, то вона залишається стабільною, і загрози нависання ворожих сил над ним наразі не прогнозується.

Єдине, що там змінювалось за останній час: українські війська скоротили площу російського вторгнення, але росіяни зайшли з боку Артільного (трохи західніше) і там зайняли лісосмугу в близькій прикордонній зоні. Однак це не дуже великі просування, здебільшого вони відбуваються поза межами населених пунктів,

– повідомив Віктор Трегубов.

Де розташований Великий Бурлук: дивіться на карті

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