Екатерина Кит-Садовая показала свой трехэтажный дом и рассказала об образовании сыновей

Украинская искусствовед и бизнесвумен Екатерина Кит-Садовая показала дом, в котором она проживает. Жена мэра Львова также рассказала о специальностях, которые получают трое ее старших сыновей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Екатерины Кит-Садовой для проекта ТСН – "Жена".

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Какое образование сейчас получают дети семьи Садовых

Екатерина Кит-Садовая рассказала, что трое ее старших сыновей сейчас получают высшее образование за рубежом и проходят курсы. А двое младших все еще получают среднее образование.

Один – в частной Школе свободных и неравнодушных (во Львове – 24 Канал). А Иосиф наш учится в профессионально-техническом училище. Что касается старших, то один – на менеджмент, второй – философия и политика, другой – философия и экономика,

– рассказала бизнесвумен.

Андрей Садовый и Екатерина Кит поженились в 2001 году. За время совместной жизни у супругов родилось пятеро сыновей: Иван, Тадей, Михаил, Иосиф и Антоний.

Как выглядит дом, где живут Садовые

Екатерина Кит-Садовая также провела экскурсию по дому, где она живет вместе с Андреем Садовым и сыновьями. Это дом площадью в 660 квадратных метров, куда семья переехала в 2013 году.



Дом, где живет семья Садовых / Скриншот 24 Канала с видео ТСН

Из интересного, в доме также есть лифт. По словам Кит-Садовой, ее муж еще с момента переезда позаботился, чтобы в доме была доступность для людей с инвалидностью.



Екатерина Кит-Садовая показала интерьер дома / Скриншот 24 Канала с видео ТСН

"В первую очередь он подумал, что должен быть лифт. Как-то там это все достраивалось, перепланировалось. Он через два этажа на третий ходит. Это было так: "А если мы постареем, а если наши родители придут и не смогут подняться по лестнице". И моя бабушка уже пользовалась", – отметила бизнесвумен.



Кошка семьи Садовых по кличке Ярка / Скриншот 24 Канала из видео ТСН

В доме также есть место, где вся семья может переждать воздушную тревогу. Вместе с Садовыми также живет и их домашняя любимица – кошка Ярка.