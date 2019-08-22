Где горячее всего было за прошедшие сутки на Донбассе
В течение суток 21 августа пророссийские боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В результате боевых действий один украинский воин получил ранение.
С начала текущих суток боевики совершили 2 обстрела. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А именно.
- вблизи Водяного – из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки 20 августа, боевики на Донбассе также совершили 7 обстрелов. В результате боевых действий один украинский военный получил ранение.