Где горячее всего было за прошедшие сутки на Донбассе

В течение суток 21 августа пророссийские боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

– из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Важно! На фронте снова потери: погиб 20-летний боец из Волыни

В результате боевых действий один украинский воин получил ранение.

С начала текущих суток боевики совершили 2 обстрела. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А именно.

вблизи Водяного – из станкового противотанкового гранатомета;

– из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки 20 августа, боевики на Донбассе также совершили 7 обстрелов. В результате боевых действий один украинский военный получил ранение.