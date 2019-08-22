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      Где горячее всего было за прошедшие сутки на Донбассе

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Фото из открытых источников

      В течение суток 21 августа пророссийские боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Все обстрелы оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      В результате боевых действий один украинский воин получил ранение.

      С начала текущих суток боевики совершили 2 обстрела. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А именно.

      • вблизи Водяного – из станкового противотанкового гранатомета;
      • неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

      За прошедшие сутки 20 августа, боевики на Донбассе также совершили 7 обстрелов. В результате боевых действий один украинский военный получил ранение.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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