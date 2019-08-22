Де найгарячіше було минулої доби на Донбасі

Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Упродовж доби 21 серпня проросійські бойовики на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.