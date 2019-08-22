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      Де найгарячіше було минулої доби на Донбасі

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 21 серпня проросійські бойовики на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Усі обстріли окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • неподалік Новомихайлівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
      • двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • двічі неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
      • поблизу Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
      • неподалік Авдіївки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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      Внаслідок бойових дій один український воїн зазнав поранення.

      Від початку поточної доби бойовики здійснили 2 обстріли. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А саме.

      • поблизу Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

      Упродовж минулої доби 20 серпня бойовики на Донбасі також здійснили 7 обстрілів. Внаслідок бойвих дій один український військовий зазнав поранення.

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      Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини України
      Джерело: 24 канал
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