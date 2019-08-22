Де найгарячіше було минулої доби на Донбасі
Упродовж доби 21 серпня проросійські бойовики на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Усі обстріли окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Новомихайлівки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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Внаслідок бойових дій один український воїн зазнав поранення.
Від початку поточної доби бойовики здійснили 2 обстріли. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А саме.
- поблизу Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Упродовж минулої доби 20 серпня бойовики на Донбасі також здійснили 7 обстрілів. Внаслідок бойвих дій один український військовий зазнав поранення.
Джерело: 24 канал
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