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      Где и при каких условиях можно поменять испорченные деньги в Украине

      Экономика 24 110 Читати новину українською

      Пожар, наводнение или любое другое стихийное бедствие – в этих случаях люди в первую очередь заботятся о собственной безопасности. Потом спасают наиболее важное – документы, драгоценности и деньги.

      Специалисты советуют не расстраиваться, если вещи испортились. Их можно отремонтировать или восстановить.

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      Как, например, банкноты. В Национальном банке Украины уверяют, обменять можно даже испорченные купюры.

      "Например, люди пострадали в результате паводков, но есть остатки банкнот. По результатам исследования было установлено, мошеннических действий со стороны клиента не было, есть документы что действительно человек пострадал. Клиенту были заменены такие банкноты", – рассказал главный специалист департамента денежного обращения НБУ Виталий Ковтонюк.

      Гроші гривні НБУ
      Испорченные деньги

      Обменять можно также изношенные, надорванные, склеенные или загрязненные купюры. С пятнами от красок или штампами. Главное, чтобы можно было увидеть серийный номер банкноты.

      Если площадь банкнот сохранила более 55%, то клиенту они обмениваются на месте. Если площадь меньше – это уже берутся на исследование,– добавил Виталий Ковтонюк.

      Расплачиваться можно только гривнами, которые не вызывают сомнения в их подлинности. Так же и в магазинах не имеют право давать сдачу поврежденными купюрами. Такие банкноты нужно сдавать вместе с ежедневной выручкой инкассаторам банков, в которых обслуживаются.

      Банк обязан без ограничений и бесплатно обменивать не пригодные к обращению гривны. И передавать на утилизацию в банкнотно-монетный двор. Как подсчитали специалисты, в обращении дольше всего находятся купюры номиналом 100, 200 и 500 гривен.

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      Их возраст финансовой жизни может длиться до восьми лет. А вот купюры от одной до 10 приходится менять почти ежегодно.

      Теги: Деньги НБУ Экономика 24
      Источник: 24 канал
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