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      Де та за яких умов можна поміняти зіпсовані гроші в Україні

      Економіка 24 261 Читать новость на русском

      Пожежа, повінь чи будь-яке інше стихійне лихо – в цих випадках люди в першу чергу дбають про власну безпеку. Потім рятують найбільш важливе – документи, коштовності та гроші.

      Фахівці радять не засмучуватися, якщо, речі зіпсувалися. Їх можна відремонтувати або відновити.

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      Як, наприклад, банкноти. В Національному банку України запевняють, обміняти можна навіть зіпсовані купюри.

      "Наприклад, люди постраждали в результаті паводків, але є залишки банкнот. За результатами дослідження, було встановлено, шахрайських дій з боку клієнта не було, є документи що дійсно людина постраждала. Клієнту було обмінено такі банкноти", – розповів головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ Віталій Ковтонюк.

      Гроші гривні НБУ
      Зіпсовані гроші

      Обміняти можна також зношені, надірвані, склеєні або забруднені купюри. З плямами від фарб або штампами. Головне, щоб можна було побачити серійний номер банкноти.

      Якщо площа банкнот зберегла понад 55%, то клієнту вони обмінюються на місці. Якщо площа менша – це вже береться на дослідження,
      – додав Віталій Ковтонюк.

      Розплачуватися можна лише гривнями, які не викликають сумніви у їхній справжності. Так само і в магазинах не мають право давати здачу пошкодженими купюрами. Такі банкноти потрібно здавати разом із щоденною виручкою інкасаторам банків, в яких обслуговуються.

      Банк зобов'язаний без обмежень та безкоштовно обмінювати не придатні до обігу гривні. Та передавати на утилізацію до банкнотно-монетного двору. Як підрахували його фахівці, в обігу найдовше перебувають купюри номіналом 100, 200 та 500 гривень.

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      Їхній вік фінансового життя може тривати до восьми років. А от купюри від однієї до 10 доводиться міняти майже щороку.

      Теги: Гроші НБУ Економіка 24
      Джерело: 24 канал
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