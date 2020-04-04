Где украинцы могут гулять во время эпидемии COVID-19: объяснение правительства

Во время эпидемии коронавируса в Украине правительство советует соблюдать правила карантина, однако гулять на улице никто не запрещал.

В то же время нельзя передвигаться группами больше двух человек и ходить в парки, скверы, зоны отдыха и тому подобное. Об этом пишет Правительственный портал.

Важно Магазины, аптеки и банки не обязаны выдавать клиентам маски, – правительство

Что известно об ограничении передвижения в Украине

Детям до 14 лет рекомендуют выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов.

В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых,

– говорится в сообщении.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

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Карантин в Украине: основное

По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом , 28 человек умерли, 23 – выздоровели.

, 28 человек умерли, 23 – выздоровели. 12 марта правительство ввело карантин в Украине. Сначала он должен был продолжаться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

Сначала он должен был продолжаться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля. За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок.

от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок. Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала