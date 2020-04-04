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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Где украинцы могут гулять во время эпидемии COVID-19: объяснение правительства

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      Где украинцы могут гулять во время эпидемии COVID-19 / time.com

      Во время эпидемии коронавируса в Украине правительство советует соблюдать правила карантина, однако гулять на улице никто не запрещал.

      В то же время нельзя передвигаться группами больше двух человек и ходить в парки, скверы, зоны отдыха и тому подобное. Об этом пишет Правительственный портал.

      Важно Магазины, аптеки и банки не обязаны выдавать клиентам маски, – правительство

      Что известно об ограничении передвижения в Украине

      • Детям до 14 лет рекомендуют выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов.

      В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых,
      – говорится в сообщении.

      • Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.
      • Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

      Обратите внимание Обязательно ли носить маску на улице: объяснение Кабмина

      Карантин в Украине: основное

      • По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли, 23 – выздоровели.
      • 12 марта правительство ввело карантин в Украине. Сначала он должен был продолжаться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
      • За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок.
      • Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Штрафы
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