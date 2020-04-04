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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Де українці можуть гуляти під час епідемії COVID-19: пояснення уряду

      - Читать новость на русском
      Де українці можуть гуляти під час епідемії COVID-19 / time.com

      Під час епідемії коронавірусу в Україні уряд радить дотримуватися правил карантину, однак гуляти на вулиці ніхто не забороняв.

      Водночас не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити у парки, сквери, зони відпочинку тощо. Про це пише Урядовий портал.

      Важливо Магазини, аптеки та банки не зобов'язані видавати клієнтам маски, – уряд

      Що відомо про обмеження пересування в Україні

      • Дітям до 14 років рекомендують виходити на вулицю лише у супроводі батьків чи опікунів.

      У постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під'їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих,
      – мовіться у повідомленні.

      • Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.
      • Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

      Зверніть увагу Чи обов'язково носити маску на вулиці: пояснення Кабміну

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.
      • 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
      • За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.
      • Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Штрафи
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