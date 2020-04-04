Де українці можуть гуляти під час епідемії COVID-19: пояснення уряду

Під час епідемії коронавірусу в Україні уряд радить дотримуватися правил карантину, однак гуляти на вулиці ніхто не забороняв.

Водночас не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити у парки, сквери, зони відпочинку тощо. Про це пише Урядовий портал.

Важливо Магазини, аптеки та банки не зобов'язані видавати клієнтам маски, – уряд

Що відомо про обмеження пересування в Україні

Дітям до 14 років рекомендують виходити на вулицю лише у супроводі батьків чи опікунів.

У постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під'їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих,

– мовіться у повідомленні.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

Зверніть увагу Чи обов'язково носити маску на вулиці: пояснення Кабміну

Карантин в Україні: головне

Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.

на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали. 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня. За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.

від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк. Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу