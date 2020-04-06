Где украинцы могут заниматься пробежкой во время карантина: видео

Согласно новым карантинным ограничениям, с 6 апреля украинцам ограничены прогулки в парках, скверах, лесных зонах. Как исключение, отныне не более, чем одному лицу разрешено только выгуливать домашних любимцев. Впрочем многие жалуются на то, что согласно усилению карантина, они не смогут заниматься пробежкой.

Адвокат Иван Либерман в эфире 24 канала отметил, что пока что заниматься бегом можно на проезжей части.

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Он добавил, что впоследствии, вероятно, будет ограничено передвижение частных легковых автомобилей. Об этом адвокату стало известно из некоторых источников.

Сегодня вы еще можете ездить на скутерах или еще чем-то, то есть, являетесь участниками дорожного движения. Однако, если мы говорим о роликах или скейтах, то тогда вы подпадаете под категорию "Пешеходы". В отношении них в этом постановлении, которое, по мнению многих, является незаконным, очень много ограничений,

– сообщил Иван Либерман.

Адвокат также посоветовал всем, кого остановят правоохранители и начнут предъявлять претензии, немедленно вызвать на место происшествия своего адвоката, либо адвоката по бесплатной правовой помощи.

"Если вас заставляют подписать что-то, не делайте этого. Пусть вызывают двоих понятых. А присутствие двоих понятых и лица, которое остановили, это уже нарушение закона", – пояснил Иван Либерман.

Он также отметил, что в случае задержания лица, необходимо идентифицировать понятых, которые в будущем будут свидетелями в суде. То есть, для этого им нужно снять маски. Однако, как известно, за пребывание в общественном месте без маски предусмотрен штраф.

Новые карантинные ограничения: что известно

запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора;

нельзя ходить группой более, чем двое людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

нельзя посещать спортивные площадки;

ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных одним лицом;

нельзя самовольно покидать места обсервации;

выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

Кроме этого:

люди в возрасте от 60 лет, должны находиться на обязательной самоизоляции;

все, кто будут возвращаться из-за границы, обязательно будут находиться на 14-дневной обсервации;

нарушителей режима самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор;

больным коронавирусом запретили выходить в магазины и аптеки;

будут работать только 19 пунктов пропуска на границе с Украиной.



Что предусматривают новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала