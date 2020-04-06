Де українці можуть займатися пробіжкою під час карантину: відео

Згідно з новими карантинними обмеженнями, від 6 квітня українцям обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах. Як виняток, відтепер не більше, ніж одній особі дозволено лише вигулювати домашніх улюбленців. Втім чимало людей скаржаться на те, що згідно з посиленням карантину, вони не зможуть займатися пробіжкою.

Адвокат Іван Ліберман в ефірі 24 каналу зазначив, що поки що займатися бігом можна на проїжджій частині.

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Він додав, що згодом, імовірно, буде обмежено пересування приватних легкових автомобілів. Про це адвокату стало відомо з деяких джерел.

Сьогодні ви ще можете їздити на скутерах чи ще десь, тобто, є учасниками дорожнього руху. Однак, якщо ми говоримо про ролики чи скейти, то ви тоді підпадаєте під категорію "Пішоходи". Стосовно них у цій постанові, яка, на думку багатьох, є незаконною, дуже багато обмежень,

– повідомив Іван Ліберман.

Адвокат також порадив усім, кого зупинять правоохоронці та почнуть пред'являти претензії, негайно викликати на місце події свого адвоката, або адвоката з безоплатної правової допомоги.

"Якщо вас змушують підписати щось, не робіть цього. Нехай викликають двох понятих. А присутність двох понятих та особи, яку зупинили, це вже порушення закону", – пояснив Іван Ліберман.

Він також зазначив, що у випадку затримання правоохоронцями особи, необхідно ідентифікувати понятих, які в майбутньому будуть свідками в суді. Тобто, для цього їм потрібно зняти маски. Однак, як відомо, за перебування в громадському місці без маски передбачено штраф.

Нові карантинні обмеження: що відомо

заборонено перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора;

не можна ходити групою більше, ніж двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

не можна відвідувати спортивні майданчики;

обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, крім вигулу тварин однією особою;

не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

Крім цього:

люди, віком від 60 років, мають перебувати на обов'язковій самоізоляції; усі, хто повертатимуться з-за кордону, обов'язково перебуватимуть на 14-денній обсервації; порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор; хворим на коронавірус заборонили виходити в магазини та аптеки; працюватиме лише 19 пункт пропуску на кордоні з Україною.



Що передбачають нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу