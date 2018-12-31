Где в новогоднюю ночь будет падать снег: прогноз от синоптика
В ночь с 31 декабря на 1 января небольшой снег и морозы ожидаются в северных, западных, местами южных областях и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
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Новогодняя ночь. 1 января ночью небольшой снег вероятен на Севере, Западе, местами в Николаевской, Херсонской областях, в Крыму (мокрый снег и дождь) и на Луганщине,
– отметила синоптик.
По словам Диденко, на остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.
В то же время, морозной погоды на Новый год украинцам ждать не стоит.
"Температура воздуха -2-7 градусов мороза, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине -8-14 градусов мороза, на Западе +2-2 градуса, в Крыму 0+3 градуса", – сообщила она.
Диденко добавила, что в Киеве 1 января ночью местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха опутситься до -4-6 градусов мороза.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в канун Нового года 31 декабря в Карпатах ожидаются небольшие осадки, зато уже 3 января следует ожидать снег и усиление мороза.