Где в новогоднюю ночь будет падать снег: прогноз от синоптика

В ночь с 31 декабря на 1 января небольшой снег и морозы ожидаются в северных, западных, местами южных областях и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

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Новогодняя ночь. 1 января ночью небольшой снег вероятен на Севере, Западе, местами в Николаевской, Херсонской областях, в Крыму (мокрый снег и дождь) и на Луганщине,

– отметила синоптик.

По словам Диденко, на остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

В то же время, морозной погоды на Новый год украинцам ждать не стоит.

"Температура воздуха -2-7 градусов мороза, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине -8-14 градусов мороза, на Западе +2-2 градуса, в Крыму 0+3 градуса", – сообщила она.

Диденко добавила, что в Киеве 1 января ночью местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха опутситься до -4-6 градусов мороза.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в канун Нового года 31 декабря в Карпатах ожидаются небольшие осадки, зато уже 3 января следует ожидать снег и усиление мороза.