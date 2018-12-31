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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Де у новорічну ніч буде падати сніг: прогноз від синоптика

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      У яких областях на Новий рік буде падати сніг
      У яких областях на Новий рік буде падати сніг / Фото з відкритих джерел

      У ніч з 31 грудня на 1 січня невеликий сніг та морози очікуються у північних, західних, подекуди південних областях та в окупованому Криму.

      Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

      Читайте також: Якою буде погода в Україні у січні

      Новорічна ніч. 1 січня вночі невеликий сніг ймовірний на Півночі, Заході, місцями на Миколаївщині, Херсонщині, в Криму (мокрий сніг та дощ) та на Луганщині,
      – зауважила синоптик.

      За словами Діденко, на решті території України істотних опадів не передбачається.

      via GIPHY

      Водночас, морозяної погоди на Новий рік українцям чекати не варто.

      "Температура повітря -2-7 градусів морозу, на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині -8-14 градусів морозу, на Заході +2-2 градуси, в Криму 0+3 градуси", – повідомила вона.

      Діденко додала, що у Києві 1-го січня вночі місцями очікується невеликий сніг, а температура повітря опутситься до -4-6 градусів морозу.

       

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у переддень Нового року 31 грудня у Карпатах очікуються невеликі опади, натомість уже 3 січня слід очікувати сніг і посилення морозу.

      Теги: Новини України Новорічні свята Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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