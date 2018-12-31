Де у новорічну ніч буде падати сніг: прогноз від синоптика

У ніч з 31 грудня на 1 січня невеликий сніг та морози очікуються у північних, західних, подекуди південних областях та в окупованому Криму.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Читайте також: Якою буде погода в Україні у січні

Новорічна ніч. 1 січня вночі невеликий сніг ймовірний на Півночі, Заході, місцями на Миколаївщині, Херсонщині, в Криму (мокрий сніг та дощ) та на Луганщині,

– зауважила синоптик.

За словами Діденко, на решті території України істотних опадів не передбачається.

Водночас, морозяної погоди на Новий рік українцям чекати не варто.

"Температура повітря -2-7 градусів морозу, на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині -8-14 градусів морозу, на Заході +2-2 градуси, в Криму 0+3 градуси", – повідомила вона.

Діденко додала, що у Києві 1-го січня вночі місцями очікується невеликий сніг, а температура повітря опутситься до -4-6 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у переддень Нового року 31 грудня у Карпатах очікуються невеликі опади, натомість уже 3 січня слід очікувати сніг і посилення морозу.