Где жарче всего было на Донбассе за прошедшие сутки

В течение суток 18 декабря на Донбассе российские оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня. При этом было зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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По словам украинских военных, враг осуществлял обстрелы из артиллерии калибра 122 миллиметра и из минометов калибра 120 миллиметров в районе населенного пункта Новотошковское, а также калибра 82 миллиметра в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на Донецком направлении, а также вблизи населенного пункта Кримскета Чермалика, Лебединского, Павлополя на Мариупольском направлении", – добавляют украинские военные.

Заметим, что в результате боевых действий, один украинский военный получил ранения.

"Для подавления огневых провокаций противника, обороняющиеся подразделения привлекали очередные огневые средства. По данным разведки, 18 декабря один оккупант был ранен. В течение текущих суток враг огонь не открывал", – констатировали в Штабе.

Напомним, в течение суток 18 декабря оккупанты на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями.