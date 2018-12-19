10:12
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Где жарче всего было на Донбассе за прошедшие сутки

      130 Читати новину українською

      В течение суток 18 декабря на Донбассе российские оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня. При этом было зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

      Читайте также: Поверили в свой же фейк об украинском наступление: оккупанты стягивают технику к границам

      По словам украинских военных, враг осуществлял обстрелы из артиллерии калибра 122 миллиметра и из минометов калибра 120 миллиметров в районе населенного пункта Новотошковское, а также калибра 82 миллиметра в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

      "Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на Донецком направлении, а также вблизи населенного пункта Кримскета Чермалика, Лебединского, Павлополя на Мариупольском направлении", – добавляют украинские военные.

      Заметим, что в результате боевых действий, один украинский военный получил ранения.

      "Для подавления огневых провокаций противника, обороняющиеся подразделения привлекали очередные огневые средства. По данным разведки, 18 декабря один оккупант был ранен. В течение текущих суток враг огонь не открывал", – констатировали в Штабе.

      Напомним, в течение суток 18 декабря оккупанты на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, которое запрещено Минскими соглашениями.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      Олена Булан 47
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сегодня , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 272
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 декабря , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 3024
      Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18 декабря , 20:40 Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      19182
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Девушки из FEMEN раздели мужчин
       18 мая 2011 , 19:38 1
      Человек, упавший на рельсы в метро, погиб
       17 июня 2013 , 09:50
      Как сделать автомобиль экономичнее
       27 августа , 08:30
      Динамо уволит вице-президента клуба
       21 ноября , 17:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук