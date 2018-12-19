Де найгарячіше було на Донбасі минулої доби

Упродовж доби 18 грудня на Донбасі російські окупаційні війська 13 разів порушували режим припинення вогню. При цьому було зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це розповів військовий кореспондент 24 каналу, посилаючись на традиційний звіт прес-центру Об’єднаних сил.

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За словами українських військових, ворог здійснював обстріли з артилерії калібру 122 міліметри та з мінометів калібру 120 міліметрів у районі населеного пункту Новотошківське, а також калібру 82 міліметри в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.

"Опорні пункти наших військ було обстріляно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка, Піски – на Донецькому напрямку, а також поблизу населеного пункту Кримськета Чермалика, Лебединського, Павлопіля на Маріупольському напрямку", – додають українські військові.

Зауважимо, що внаслідок бойових дій, один український військовий отримав поранення.

"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, залучали чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 18 грудня одного окупанта було поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", – констатували у Штабі.

Нагадаємо, упродовж доби 18 грудня окупанти на Донбасі 7 разів порушувалили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували озброєння, яке заборонено мінськими угодами.