Доба на Донбасі: окупанти застосували артилерію
У вівторок 18 грудня російські окупаційні війська вже 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували озброєння, яке заборонене мінськими угодами.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на Facebook-сторінці.
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Відомо, що ворог здійснив обстріли з артилерії калібру 152 мм та з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку.
Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку,
– зазначено у повідомлені.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
Більше того, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.