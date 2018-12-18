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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Доба на Донбасі: окупанти застосували артилерію

      351 Читать новость на русском
      Доба на Донбасі: окупанти застосували артилерію
      Доба на Донбасі: окупанти застосували артилерію / vlasno.info

      У вівторок 18 грудня російські окупаційні війська вже 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували озброєння, яке заборонене мінськими угодами.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на Facebook-сторінці.

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      Відомо, що ворог здійснив обстріли з артилерії калібру 152 мм та з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку.

      Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку,
      – зазначено у повідомлені.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

      Більше того, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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