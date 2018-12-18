Доба на Донбасі: окупанти застосували артилерію

У вівторок 18 грудня російські окупаційні війська вже 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували озброєння, яке заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на Facebook-сторінці.

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Відомо, що ворог здійснив обстріли з артилерії калібру 152 мм та з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське на Луганському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Славне, Авдіївка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Лебединське, Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку,

– зазначено у повідомлені.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Більше того, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.