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      Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию

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      Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию
      Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию / vlasno.info

      Во вторник 18 декабря российские оккупационные войска уже 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице.

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      Известно, что враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошківське на Луганском направлении.

      Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении,
      – указано в сообщении.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

      Более того, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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