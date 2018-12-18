Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию
Во вторник 18 декабря российские оккупационные войска уже 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице.
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Известно, что враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошківське на Луганском направлении.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении,
– указано в сообщении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Более того, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.