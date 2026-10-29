"Не прошел проверку на детекторе лжи": Хегсет уволил топ-стратега Пентагона из-за утечки данных о войнах

Министр войны Пит Хегсет уволил ведущего военного стратега Пентагона, генерал-лейтенанта Бретта Сильвию. Тот не прошел три проверки на полиграфе в ходе расследования утечки секретных данных об Иране и Украине.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя министерства обороны.

Что известно о громком увольнении?

Материалы расследования в отношении военного уже официально переданы в Министерство юстиции США. Офицера также обвиняют во встречах с журналистами за пределами здания Пентагона после того, как в ведомстве ужесточили правила сопровождения прессы.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что кадровое решение было принято после всестороннего расследования Управления специальных расследований Военно-воздушных сил. В своем публичном заявлении пресс-секретарь не назвал фамилии генерала, однако выступил с предупреждением.

Наше обязательство не было пустым обещанием. Мы обещали вас найти – и мы это сделали,

– подчеркнул Шон Парнелл.

Потеря доверия и конфликты в руководстве

Бретт Сильвия возглавлял директорат стратегии, планов и политики Объединенного штаба J5, который отвечает за разработку военной стратегии и консультирование председателя Объединенного комитета начальников штабов.

В то же время чиновник уточнил, что генерал не был ключевым планировщиком действий в отношении Ирана, поскольку этим направлением курирует Центральное командование США и его руководитель адмирал Брэд Купер.

Издание The Atlantic отмечает, что Пит Хегсет утратил доверие к трехзвездочному генералу на фоне его разногласий с руководителем политического направления Пентагона Элбриджем Колби. Сильвия стал уже вторым главой J5, уволенным этим министром, вслед за генерал-лейтенантом Джоном Макги.

Президент Дональд Трамп прокомментировал отстранение офицера во время общения с журналистами, подчеркнув серьезность обвинений.

У него будут большие проблемы, долгосрочные проблемы,

– предупредил Дональд Трамп.

Масштабные перестановки среди американских генералов

Неожиданная отставка произошла на фоне сообщений о возможном возобновление военных действий США против Ирана после промежуточных выборов. Бретт Сильвия окончил Вест-Пойнт в 1994 году, отдал армии более 30 лет, участвовал в кампаниях в Ираке и Афганистане, получил боевое ранение, а перед назначением в декабре командовал 101-й воздушно-десантной дивизией.

Хегсет уволил Сильвию, что стало очередным эпизодом масштабной смены военного руководства.

За этот период свои должности потеряли или покинули почти два десятка адмиралов, генералов и других высокопоставленных армейских чиновников, в частности бывший директор Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.