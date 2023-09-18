Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, чего можно ожидать от этого события
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"В эти дни многое будет определяться для Украины", – констатировал Клочок.
Едва ли не самыми важными могут стать двусторонние встречи Владимира Зеленского. В частности, украинский президент будет обсуждать поставки дальнобойных ракет ATACMS с Джо Байденом, военную помощь от Израиля – с Беньямином Нетаньяху и "формулу мира" – с лидерами стран Глобального Юга, которые до сих пор сохраняют нейтралитет.
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К слову, успехи украинских военных на фронте могут существенно усилить позиции нашей страны. Именно это, вероятно, окажет непосредственное влияние на решение о передаче тех же дальнобойных ракет.
"Мирный план" для Украины
На Генассамблее ООН могут объявить так называемый "мирный план" для Украины. Однако пока нет никаких деталей – вероятнее всего, речь пойдет о достигнутых договоренностях во время саммитов в Копенгагене и Джидде.
"Конечно, это все ложится в канву подготовки финального документа о мире в Украине. На каких условиях? Мы стремимся, чтобы на наших", – отметил Клочок.
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- Президент Бразилии заявил, что заседание Генассамблеи ООН – лучшее место для переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам Лулы де Сильва, с войной в Украине "пора заканчивать".
- Ранее президент Венгрии отметила, что достичь мира военным путем не удастся. Каталина Новак также настояла на переговорах Зеленского и Путина.
- Однако Президент Украины неоднократно заявлял, что переговоры с агрессором возможны только при условии освобождения всех оккупированных территорий. Речь идет о выходе на международно признанные границы.