Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, чого можна очікувати від цієї події.

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"У ці дні багато чого визначатиметься для України", – констатував Клочок.

Чи не найважливішими можуть стати двосторонні зустрічі Володимира Зеленського. Зокрема, український президент обговорюватиме постачання далекобійних ракет ATACMS із Джо Байденом, військову допомогу від Ізраїлю – із Беньяміном Нетаньягу та "формулу миру" – з лідерами країн Глобального Півдня, які досі зберігають нейтралітет.

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До слова, успіхи українських військових на фронті можуть значно посилити позиції нашої країни. Саме це, імовірно, матиме безпосередній вплив на рішення про передання тих самих далекобійних ракет.

"Мирний план" для України

На Генасамблеї ООН можуть оголосити так званий "мирний план" для України. Однак наразі немає жодних деталей – найімовірніше, ітиметься про досягнуті домовленості під час самітів у Копенгагені та Джидді.

"Звісно, це все лягає в канву підготовки фінального документа про мир в Україні. На яких умовах? Ми прагнемо, щоб на наших", – зазначив Клочок.

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