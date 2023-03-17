За сутки видео набрало более 600 тысяч просмотров и более 85 тысяч лайков. Люди оставили супругам более тысячи комментариев.

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В частности, украинцы пишут, что это – лучше гендерпати, которое когда-то публиковали в тектоке. Самое чувственное и сильное.

Кадры умиляют до слез. Воину и его жене желают, чтобы их малыш родился уже под мирным небом, а папа-герой был рядом.

Украинские военные устроили на фронте гендерпати: смотрите видео

Как украинские дети помогают защитникам

Украинские дети помогают защитникам. Недавно сеть растрогала история 10-летней девочки Марии из Умани. Ребенок отдал все свои сбережения в помощь защитникам и защитницам. Деньги Мария обирала в течение нескольких лет.

120 тысяч гривен – такую сумму передала девочка на внедорожник для пограничников,

– заявили в Госпогранслужбе.

Автомобиль уже приобрели. Теперь он будет помогать оберегать границы.