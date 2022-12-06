"У россиян память коротка", или "если вы до сих пор верите россиянам" – именно так можно назвать этот этюд. Сначала гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева сделала видимость беспокойства позицией своего ведущего, а теперь рыдая просит вернуться. Где-то она лукавит.
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"Дождь" извинился перед уволенными ведущими
Наталья Синдеева опубликовала видео, где в слезах и соплях просит вернуться уволенных ведущих Алексея Коростелева, Маргариту Лютову и Владимира Роменского.
Говорит, что больше так не может и, мол, Корестельева уволили за "ошибку".
Это было самое ужасное, что мы могли сделать в этой ситуации. Надо было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. Мы сделали ужасно. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать – Леша, извини,
– сказала Синдеева в видеообращении.
Она добавила, что украинцы могут не простить телеканалу "эту ошибку". Она же хочет "остаться человеком, как оставалось все это время человеком, а не г**ном".
Предпосылки скандала: что сказал Коростелев
- Ведущий Алексей Коростелев в эфире заявил, что канал помогает российским военным на фронте. После этого заявления телеканал прекратил сотрудничество с ним.
- Потом трое сотрудников "оппозиционного" "Дождя" объявили, что уходят с канала тоже, потому что солидарны с Коростелевым.
- Кстати, сегодняшнее решение о том, чтобы забрать лицензию у канала достаточно взвешенно. "Оппозиционный" канал не в первый раз попадает в скандал.
- Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) также оштрафовал российский телеканал на 10 тысяч евро за карту, где Крым входит в состав России.