"В росіян пам'ять коротка", або "якщо ви досі вірите росіянам" – саме так можна назвати цей етюд. Спершу гендиректорка "Дождя" Наталія Синдєєва зробила видимість занепокоєння позицією свого ведучого, а тепер ридаючи просить повернутись. Десь таки вона лукавить.

Увага Після скандалу в Латвії анулювали ліцензію телеканалу "Дождь"

"Дождь" перепросив у звільнених ведучих

Наталія Синдєєва опублікувала відео, де у сльозах і соплях просить повернутись звільнених ведучих Олексія Коростелева, Маргариту Лютову та Володимира Роменського.

Каже, що більше так не може і, мовляв, Корестельова звільнили за "помилку".

Це було найжахливіше, що ми могли зробити в тій ситуації. Потрібно було усунути Льошу від етеру, видихнути. Ми зробили жахливо. І всі ці чотири дні я хочу виправити цю помилку і сказати – Льоша, пробач,

— сказала Синдєєва у відеозверненні.

Вона додала, що українці можуть не пробачити телеканалу "цю помилку". Натомість вона ж хоче "залишитися людиною, як залишалася весь цей час людиною, а не г**ном".

Зверніть увагу! Перепросити у ведучих Синдєєва вирішила через 4 дні й лише після того, як сьогодні стало відомо, що Литва таки анулювала ліцензію телеканалу. Тобто, відмиватись далі їм немає сенсу. Звільненням гендиректорка намагалась "замилити очі" Національній раді з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP).

Передумови скандалу: що саме сказав Коростелев