Генерал СБУ Сергей Дука 18 ноября на заседании парламентской ВСК заявил о давлении со стороны антикоррупционных органов. Он назвал слухи о возможном предъявлении подозрения руководителю ОП Кириллу Буданову спланированным рычагом влияния на власть.

Отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко, подозреваемый по делу "Карфаген" отметил, что информация, касающаяся главы Офиса президента, намеренно распространялась в медиапространстве. По словам чиновника, об искусственности этих процессов свидетельствует именно отсутствие реальных процессуальных действий, передает hromadske.

Что именно заявил Дука?

Военнослужащий выразил уверенность в том, что активность вокруг руководства ОП создана для шантажа власти.

Да, потому что эта информация специально нагнеталась через СМИ. Уверен, что именно так и есть. А если нет, то почему нет подозрения?

– сказал генерал.

Он отметил, что пришел к такому выводу во время пребывания в следственном изоляторе, когда лично прошел через все этапы процессуального давления. Подозреваемый неоднократно подчеркивал депутатам, что антикоррупционные структуры якобы превратились в инструмент политического влияния.

Что известно о пленках и упоминаниях Буданова?

НАБУ еще в августе объявило о масштабной операции по разоблачению топ-коррупции под кодовым названием "Форест Гамп", в которой фигурирует бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра. По данным следователей, фигуранты расследования пытались установить контроль над государственным "Сенс Банком" и обсуждали назначение лояльных людей в правоохранительные органы.

В материалах дела также упоминается чиновник ОП, которого участники разговоров называют "Кирилл" или "Кирилл Алексеевич". Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя журналистам обнародованные записи, посоветовал дождаться судебных решений и не делать преждевременных выводов.

Стоит отметить, что Сергей Дука недавно внес назначенный судом залог и прибыл на заседание ВСК, чтобы лично изложить парламентариям свою версию событий.