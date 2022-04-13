Генерал Дворников будет отдавать приказы более жестко, – военный эксперт

Россияне могут решиться на новые зверства в Украине. Ведь у оккупантов не остается других методов ведения войны.

Ситуация может стать еще более жесткой из-за нового назначенного российского генерал-полковника Александра Дворникова. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Сирийский мясник" будет жестоким

По его словам, этот генерал-полковник даже носит прозвище "сирийский мясник".

Поэтому, думаю, он будет жестче отдавать приказы – чтобы было более жестокое обращение, особенно с гражданским населением,

– подчеркнул Жданов.

Не будет со стороны оккупантов и никакого пощады к нашим военнослужащим, которые попадут в плен или захватят во время боевых действий.

Оккупанты хотят быстро "победить"

"Этого нужно опасаться. Боевые действия будут набирать еще большую жестокость. Они (оккупанты – 24 канал) считают, что так быстрее достигнут своей победы ", – заметил военный эксперт.

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